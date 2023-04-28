هشام الشواني: عن خبر حميدتي





الغرفة الإعلامية للتمرد والخيانة، تستخدم تكتيك الإشاعات التي تحمل أخبارا سارة للشعب السوداني، لتترك الناس لاحقا في حيرة وشك، مثل ذلك الخبر بأن قائد التمرد مصاب أو في مستشفى محدد، مثل هذه الأخبار لا يجب أن ننتظرها، واستخدام التمرد لهذا التكتيك دليل اعتراف بأنه معزول ومكروه من كل الشعب السوداني. عموما جميع التأكيدات الإخبارية تأتي من خلال الناطق الرسمي وعبر الصفحات الرسمية، والمهم هو أن نثق في تكتيكات جيشنا الميدانية، وفي ثبات جنودنا البواسل، وأن ندرك جيدا أن معركة الكرامة الوطنية مصيرها الحتمي هو النصر بإذن الله. الصبر والعمل واليقظة والتأهب والتضحية فالمعركة معركة وطن.

#جيش_واحد_شعب_واحد

هشام الشواني