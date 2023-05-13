



• الأيام القادمة ستحدد مدي صلاحية وقدرة إعلان جدة علي الصمود ..

• إعلان جدة لايحتوي علي أي شروط لمليشيا التمرد وهو مايكشف حالة الضعف والوهن داخل صفوف المليشيا ومطبخها السياسي ..

• في غياب الرقابة الميدانية يصعب جداً الإلتزام بإعلان جدة وهو مايعني عملياً أن الجيش السوداني أمامه فرصة لتصفية ماتبقي من جيوب التمرد ..

• في حال تلكأ الجيش السوداني في كنس المتمردين وطردهم خارج العاصمة، ستعود دبابير المجتمع الدولي لممارسة ضغوط أكثر شراسة علي الجيش السوداني .. والوسطاء يعلمون أن هذا الإعلان فاشل وليس مطلوباً لذاته..وعليه يمكن القول بأن كل خيوط اللعبة الآن بيد الجيش السوداني لحسم المليشيا التي أيقنت أنه لا وجود لها في تربة السودان ووجدان شعبه ..طال وقت الحرب ..أم قَصُر ..

عبد الماجد عبد الحميد

