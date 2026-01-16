■ المدعو خالد بحيري، أحد أدعياء ومناصري مليشيا التمرد السريع، الذين استلوا خناجر التعاون المسمومة وطعنوا بها الأبرياء والضعفاء بقرى ولاية الجزيرة الوادعة.

■ المدعو بحيري، أحد كائنات اليسار وبقايا شتات العملاء الذين ارتدوا كدمول التمرد ووقف مدافعًا عن عصابات آل دقلو بوظيفة وزير إعلام في حكومة الجنجويد المدنية التي تم تشكيلها البائس من عطالي وسواقط حزب الأمة القومي بولايات وسط السودان.

■المليشي بحيري لم يخفِ ولاءه للتمرد ولم ينكر جرائمه المشينة. ما الذي كانت كلاب صيد المليشيا وكوادر شتات اليسار وعملاء السفارات بالداخل والخارج يتوقعونه من المحكمة التي أصدرت قرار الإدانة بحق المدعو خالد بحيري؟



■ هل كنتم تتوقعون أن يتم تقديم علبة شوكولاتة لوزير الجنجويد خالد بحيري؟

■ أولى خطوات التعافي لولاية الجزيرة من وباء المتعاونين مع التمرد أن يتم الضرب على أوكارهم بقوة القانون وأن يتم حزمهم بشدة لا عاطفة فيها. بعض النفوس الخربة والقلوب الحجر لا يجدي معها غير أخذها بالحزم اللازم حتى لا يتمادى من يقفون خلفها في نسج خيوط المؤامرة وإشعال الحريق.

عبد الماجد عبد الحميد