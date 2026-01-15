مستشارو ولايفاتية الجنجا يدخلوا في غيبوبة النهاية وعبدالمنعم الربيع يركب سفينة الجنون

• تبعاً لمتغيرات الميدان في اقليمي كردفان ودارفور والذي إمتلكت فيه قوات الجيش ومسانديها زمام المبادرة وتراجع متحركات مرتزقة ال دقلو ودحرهم في شمال وجنوب كردفان في معارك فاصلة .

• وقد إنعكس هذا الوضع المزري الذي تعيشه قيادات المليشيا ومقاتليها في الميدان على مايقوم بنشره – كعادة يومية سيئة – مستشاري وملايفاتية الدعم السريع ، اصبح الباشا طبيق يهرف بما لا يعلم ويوزع الإتهامات يمنة ويسرى بلا هدى ، فقد نسى هذا الناشط والهاوي أنه يدافع عن مليشيا قوامها من اللصوص وقطاع الطرق والمخمورين والمرضى وأن الشعب السوداني لا يشعر تجاههم سوى بالكراهية والغيظ المكظوم ، اما البوق المتلون مصعب الضي الذي راح له الدرب في الموية نقترح عليه ان يعتزل هذه اللعبة القذرة ويعلن توبته عن هذه الرزيلة التي ولغ فيها حتى اذنيه .

• واغرب ما أنتجته هذه الحرب من كائنات أسفيرية هو متحور عبدالمنعم الربيع الذي تحولت لغته الركيكة المشحونة بالغرور الكاذب الى ما يشبه اللعنة على اهله وناسه في المليشيا ، فهو يهدد المصريين بضرب السد العالي ويشكك في كل شيء ..ماعلينا ..فلمصر جيش يحميها ، وسؤالنا هو ما هو مصير هؤلاء المرضى – مستشاري ولايفاتية ومطبلاتية المليشيا – بعد ان تدخل قوات الجيش والمشتركة مدينة نيالا قريبا ؟!!.

Basher Yagoub