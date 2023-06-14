حكاية سوداني وبنته الهاربين من حرب السودان الى مصر.. مكتوبة بدموع الفرح





ساندانا وشايلة معانا 😊.

اللهم انعمت فزد !!؟

شهد بنتي اكبر البنات وثانية مواليدي، عمرها ١٩ سنة ، هي فنانة وكانت دخلت كلية الفنون جامعة السودان خلصت السنة الأولى من المتفوقات ، ثم قررت انها تمتحن تاني وعاوزة تدرس طب .

ده ما موضوعنا ..

الكل يعلم ويتفهم الظروف المادية التي يمر بها موظفي الدولة مثلي في ظل هذه الحرب والهجرة وعدم صرف الرواتب.

حقيقي ظروفنا كانت صعبة اليومين الفاتن ، ونحن استقر بنا المقام في مدينة دمياط الجديدة في أقصى شمال مصر ، شهد ربنا يحفظها؛ وبعد ان كدت انا ان استسلم ، تحركت ولقت شغلين، الأول صباحا في محل يبيع الاكسوارات النسائية ومنتجاتهم ، والثاني مساء في كوافير في العمارة الجمبنا كخبيرة ماكياج ، مستفيد من حبها لهذا الأمر ودراستها الفنون الجميلة .

طلعت ، امس الى الإسكندرية ثم القاهرة في نفس اليوم ولم اترك لامهم جنيه واحد ، اخر اليوم كنت لميت في قروش ذي الساعة ١٢ ، فضربت لامهم ابشرها ، ردت شهد وقالت امها نايمه ، قلت ليها كلميها انا لقيت قروش وحا ارسل ليها بفودافون قبل ما اجي بكرة .

قالت لي : ما تقلق يا ابوي الأمور ظابطة انا مكيجت شبينة قبيل في الكوافير وادوني ٣٠٠ جنيه ، اديتها لي امي واشترينا اللبن والعشاء، واي حاجة !!

مع العلم انه القروش السافرت بيها الإسكندرية ثم القاهرة شلتهم منها هي، مرتب اسبوعها في المحل الأول.

الخلاصة :

ربوا أبنائكم وبناتكم على الاستقلالية وقوة الشخصية والإيجابية. وما تكسروا بناتكم وتضعفوا شخصياتهم وتعلبوهم وتدسوهم في البيت خوفا من اوهام في ريسينكم ، غير التربية السليمة ماف عاصم ومحصن ليهن.

صدقوني في اوقات استسلامكم وانكساركم ( وبتحصل) ، حيكون أبنائكم وبناتكم هم السند الأول والعكاز الثابته التي تستندون عليه.

والكتوف اتلاحقت ،

وبختي بتي !!

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ملاحظات هامة جدا :

الأولى : انا كاتب البوست ده عشان ادعم بتي في مسارها السليم واشجعها، واقول ليها انت كده 👍، فهي تستحق مني ذلك .

الثانية : ترددت كثيرا في كتابة هذا البوست ، عشان الناس ما تفهم انه اوضاعي متعثرة ( رجاء ما تندمون على كتابته)

الثالثة : الان اموري تمام واستلمت قروش ، خالي وصديق رسلوا لي قروش تمام 😁 وراجع البيت محمل ، فماف زول لا في الخاص او في العام يقول لي رسل رقم حسابك أو نرسل ليك ، عليكم الله ما تندمون اني فتحت البوست ده عشان ادعم بنتي ، رجاءً.

الرابعة : بكتب في البوست ده قريب ساعة ، انا الان في القطار المتوجه من القاهرة إلى دمياط ، منتصف الطريق ، سبب اني اتاخرت في كتابته ، كنت بكتب سطر وابكي غصبا عني ، فحقيقي انا سعيد جدا ومبسوط بتربتي والحمد والشكر لله ، وراكب درجة تالته ، يعني قطر زحمة من امو ، هسع المصريين الجمبي ديل يكون بقولوا السوداني الشين ده ، بتسحسح فينا ويبكي ويقش في دموعه مالو !!؟ 😁

وليد محمد المبارك

