بيان من البرهان: دعوة لكل من يستطيع حمل السلاح الانضمام للجيش لمواجهة التمرد





دعا الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية ورئيس مجلس السيادة الانتقالي شباب السودان لحمل السلاح ومواجهة تمرد قوات الدعم السريع. وقال في بيان بمناسبة عيد الأضحى المبارك بث على التلفزيون الحكومي بأنه منذ اليوم الأول لتمرد المدعو “محمد حمدان دقلو” وزمرته ظلت القوات المسلحة في كل ربوع السودان تتحمل مسئوليتها في التصدي لهذه المؤامرة الغادرة.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام علي سيدنا محمد إمام المرسلين

الشعب السوداني الكريم:

في هذا اليوم المبارك من هذا الشهر المبارك أسأل الله تعالي أن تعود هذه المناسبة علي بلادنا العام المقبل وهي موحدة قوية صامدة وعلي شعبنا الصابر وهو ينعم بالأمن والإستقرار .

المواطنون الشرفاء:

يأتي العيد هذا العام وبلادنا تتعرض لمؤامرة دوافعها تمزيق وحدة هذا البلد وتفتيت نسيجه الاجتماعي وتشريد أهله كل ذلك ودونه تحقيق مطامع شخصية لمجموعة تمردت علي الدولة واستعانوا لإشباع شهوتهم للسلطة بضعاف النفوس والمرتزقة فالعالم كله يشاهد الجرائم التي ترتكب ضد الشعب السوداني بالخرطوم والأبيض وطويلة وزالنجي ونيالا والجنينة التي وقعت فيها جريمة أقل ما توصف بأنها من جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية واستعان بعصابات انتهكت الأعراض واستباحت المنازل واتخذتها مقار لقواتها ونهبت ممتلكات المواطنين ومقتنياتهم ودمرت البنية التحتية للدولة وبنيتها الخدمية فأصبحت أعمال القتل والاغتصاب والنهب والسرقة سمة لهذه المجموعات المتمردة.

المواطنون الشرفاء:

منذ اليوم الأول لتمرد المدعو محمد حمدان دقلو وزمرته ظلت القوات المسلحة في كل ربوع السودان تتحمل مسئوليتها في التصدي لهذه المؤامرة الغادرة وهي قادرة بإذن الله علي تدمير وسحق هذه المجموعات وهي تمضي في سبيل ذلك بصبر وثبات. وفي هذا المقام شكرنا وتقديرنا للشعب السوداني لوقفته القوية التي انتظمت ربوع بلادنا تأييداً ومساندة للقوات المسلحة فهي منهم ولهم ولن تخذلهم أبداً بإذن الله.

المواطنون الكرماء:

مضي عامنا الرابع منذ اندلاع ثورة ديسمبر التي مهرها الشباب بدمائهم لتحقيق حلمهم في انتقال ديمقراطي يحقق أحلامهم في بناء دولة الحرية والسلام والعدالة وهذا ما ظلت القوات المسلحة منذ تفجر الثورة تسعي معهم لتحقيقه ولكن حاول المتمرد محمد حمدان وزمرته اختطاف هذا الثورة لتحقيق مطمعه وطموحه الشخصي بالسيطرة علي البلاد وتكوين مملكته الخاصة التي يريد بناءها علي أشلاء وجماجم السودانيين ونقول له لن يحدث ذلك ونحن فوق ظهر الأرض وستبقي القوات المسلحة أحرص المؤسسات علي انتقال السلطة لحكومة مدنية يديرها شعب السودان ليس من باب المتاجرة الرخيصة كما يهدف المتمردون .

الشعب السوداني الأبي:

إن حجم المؤامرة يتطلب من الجميع اليقظة والاستعداد للتصدي للمهددات الوجودية لدولتنا ولذلك نطلب من جميع شباب بلادي وكل من يستطيع الدفاع أن لا يتردد أو يتأخر في أن يقوم بهذا الدور الوطني في مكان سكنه أو بالانضمام للوحدات العسكرية لنيل شرف الدفاع عن بقاء الدولة السودانية التي تداعت عليها المؤامرات داخلياً وخارجياً.

تحية الفخر والصمود والعزة لجنود جيشنا العظيم وهم يسطرون التاريخ لمجابهة الغزاة والمرتزقة فهم دوماً سند هذا الوطن وعزوته والتحية لقوات الشرطة السودانية التي دافعت عن أمن البلاد ولقنت العدو درساً في التضحية والفداء وعبرهم التحية لجهاز المخابرات العامة والتحية والشكر للدول الصديقة والشقيقة التي ساندت وتساند الشعب السوداني لتجاوز هذه المحنة والشكر والتقدير لدول الجوار وهم يسهلون دخول مواطنينا ويستقبلونهم بلا من أو أذي ويقدمون الدعم والعون الإنساني.

شكر وإجلال وإكبار لأبناء وبنات بلادي في جوار العاصمة وهم يقدمون المأوى وكل ما لديهم لأهلهم من الخرطوم في رحلة خروجهم، التحية لحكومات الولايات والوزراء المكلفين الذين صبروا مع شعبهم من أجل تسيير أمورهم الحياتية، وكذلك التحية للقائمين علي أمر خدمات المواطنين في مرافق المياه والكهرباء والصحة وهم يعملون في ظروف في غاية الخطر صنعتها هذه الزمرة المتمردة.

التحية لإعلام بلادي الشرفاء وهم يقفون خلف قواتهم بالكلمة الصادقة والواعية بمخاطر التمرد.

الجنة والخلود لشهداء معارك المجد والكرامة من المدنيين والعسكريين وعاجل الشفاء للجرحي.

بمناسبة عيد الفداء تعلن القوات المسلحة أن أول أيام عيد الأضحي المبارك سيكون فيه وقف لإطلاق النار من جانب واحد.

كل عام والسودان والقوات المسلحة بألف خير..

الثلاثاء 27 يونيو 2023

*مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية.