رأي ومقالات
فوزي بشرى: الحرب ضرورية لبقاء الدولة السودانية ومن الضروري كذلك أن تنتهي بنصر ساحق للجيش
اذا حصل انهيار الدولة السودانية – وهو حاصل لا محالة اذا انهزم الجيش – فلن تبقى ساعتها دولة لتؤسس على شيئ.
سينتهي كل واحد الى حاكورته حيث ناظره أو شرتايته أو مكه أو ما شئت من ( السيادات القبلية) وربما عاد الناس الى ( الشلوخ) تعريفا للهوية وسيماء لازمة لفرز من تأنس اليه ومن تتقيه. ولهذا فهذه الحرب ضرورية لبقاء الدولة السودانية ومن الضروري كذلك أن تنتهي بنصر ساحق للجيش.
فوزي بشرى
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