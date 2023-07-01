فوزي بشرى: الحرب ضرورية لبقاء الدولة السودانية ومن الضروري كذلك أن تنتهي بنصر ساحق للجيش





اذا حصل انهيار الدولة السودانية – وهو حاصل لا محالة اذا انهزم الجيش – فلن تبقى ساعتها دولة لتؤسس على شيئ.

سينتهي كل واحد الى حاكورته حيث ناظره أو شرتايته أو مكه أو ما شئت من ( السيادات القبلية) وربما عاد الناس الى ( الشلوخ) تعريفا للهوية وسيماء لازمة لفرز من تأنس اليه ومن تتقيه. ولهذا فهذه الحرب ضرورية لبقاء الدولة السودانية ومن الضروري كذلك أن تنتهي بنصر ساحق للجيش.

فوزي بشرى