الدبابة التي دحرت حميدتي عام 2019 وتركت غبناً في نفسه وستقضي على قواته في العام 2023م





الدبابة التي دحرت حميدتي عام ٢٠١٩ م .. وتركت غبناً في نفسه ، وستقضي على قواته في العام ٢٠٢٣ م.

اللواء ركن نصرا لدين عبد الفتاح قائد سلاح المدرعات، يوم ١٣/أبريل/٢٠١٩، أبلغه جنوده ان رتلاً من سيارات الدعم السريع تحاصر سلاح المدرعات وتبرر لذلك بأنها مكلفة بحراسته.

خرج عليهم سيادة اللواء وبيده كوب قهوة، قائلا:” مسافة اكمل كباية القهوة دي لو طلعت تاني ولقيت تاتشر واحدة هنا انا حاضربها” ..

ومنذ تلك اللحظة والغبن يسكن قلب “دقلو” ورغبته في الثأر والانتقام تتفاقم..

اليوم نفذ سلاح المدرعات هجوماً كاسحاً على تجمعات للمليشيا المتمردة في منطقة القوز ،الرميلة، جبرة وسحقها وعاد الضباط والجنود بالغنائم ..

المدرعات هي:”السم القدر عشاء قوات حمدان ” .

رشلان اوشي

