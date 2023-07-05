لماذا يخاف الجنجويد من الاذان وذكر الله؟ وكيف يستثمر الجيش والمواطنين ذلك





توعية بمناسبة توزيع السلاح لبعض المواطنين

(فقط قل بسم الله و اضرب)…….

لماذا يخاف الجنجويد من الاذان وذكر الله؟

😈 تذكرون يوم استعان حفتر بالمرتزقة الأفارقة من الجنجويد و غيرهم وكانوا يلبسون الحجبات والتمائم الشركية مستعينين بالجن

فلما توجه بهم حفتر لاخضاع الغرب الليبي خصص الطرابلسيون سيارات بها مكبرات صوت لتكرار الاذان.

قال عليه الصلاة والسلام (إِذا نُودِي بالصَّلاةِ، أَدْبرَ الشيْطَانُ ولهُ ضُرَاطٌ حتَّى لاَ يسْمع التَّأْذِينَ…) فولت شياطينهم وهي تضرط و ال الجنجويد وبلو تماما من قبل جيش شباب طرابلس وهي كتائب لا تساوي عشر معشار من الجيش السوداني

نصيحتي للجيش السوداني ان يخصص عربات لذكر الله وسيسمعون ضراط الجنجويد باذانهم وسينكصون كما تنكص شياطنهم قال تعالى {وَ إِذۡ زَیَّنَ لَهُمُ ٱلشَّیۡطَـٰنُ أَعۡمَـٰلَهُمۡ وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلۡیَوۡمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَ إِنِّی جَارࣱ لَّكُمۡۖ فَلَمَّا تَرَاۤءَتِ ٱلۡفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَیۡهِ وَقَالَ إِنِّی بَرِیۤءࣱ مِّنكُمۡ إِنِّیۤ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوۡنَ إِنِّیۤ أَخَافُ ٱللَّهَۚ وَ ٱللَّهُ شَدِیدُ ٱلۡعِقَابِ}

[سُورَةُ الأَنفَالِ: ٤٨] ……………انشر حتى تصل لكل جنودنا

*متداول