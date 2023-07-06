رشان اوشي: قحت الى مزبلة التاريخ





لم يفوض احد (ق.ح.ت ) حتى يسحب منها ، هي نفسها هربت من مواجهة الشعب عدة مرات لأن احزابها تعلم أن رصيدها الجماهيري صفر كبير ..

هربت من الانتخابات .. عندما أصرت على نظام انتقالي لمدة (٤) سنوات( فترة انتخابية كاملة ) ..

وظلت تولي الدبر من مواجهة الجماهير وخوض الانتخابات كلما سنحت لها فرصة ..وآخرها حاولت الاستيلاء على السلطة عبر بندقية المليشيات ، وغطاء السفارات والدول الطامعة في ثروات السودان ..

اذا هاشتاج سحب التفويض خاطئ .. الأفضل أن يكون الهاشتاج

#قحت_الى_مزبلة_التاريخ

رشان اوشي