قحت عينها مكسورة امام قيادات الدعم السريع





قحت عينها مكسورة قدام قيادات الدعم السريع “” دي الخُلاصه لايشبكوكم إيقاف حرب ولا حياد ،، مجموعة من السكارى الحيارى مُبتًزنهم وكاسرين عينهم لمن عمايا كل الناس تقتنع بالنقطه دي عشان الدرب مايروح ليكم !! إنتهى

كل منصرفات العمل السياسي لقوى الحريه والتغير خلال سنتين ونص الندوات والورش وتكاليف الصيونات والساوند سستم وإيجار المنابر الإعلاميه ونثريات العمل الإعلامي كلها كانت بتندفٍع من خزينة الدعم السريع في عدد معروف منهم كان راكب سيارات دفع رباعي وسيارات صغيره هي اصلآ ملك لشركات ليموزين تابعه للدعم السريع !! أزيد من الشٍعر بيت قوى الحريه والتغير المركزي إيجار مقراتٍها كانت بتندفع قروشها حقت الايجار بتصاديق دعومات اجتماعية عبر منظمات خيرية وبرضوا من خزينة الدعم السريع ده غير علاجات بعضهم ،، فالقوى السياسية دي منتهيه وماعندها غير التناظير والفلسفه لا لجان المقاومة معاهم ولا الشارع معاهم ولا الشعب معاهم ،، وداخل تنظيماتهم المحدوده دي في إشكاليات ومختلفين مع بعضهم البعض متفرقين ومشتتين وفي ناس منهم طلعوا بإنسلاخات رسميه وبعض آخر بعد الحرب دي خلاهم وقفل تلفونوا ومشى منهم فالمجموعه القاعده تظهر دي مجموعه ( زيها وزي الرهائن المدنين المفقودين ديل ) فهُم رهائن لدى قيادات الدعم السريع ما ظهير سياسي وبس ديل عينهم مكسورة عدييييييييييل كده والله عينهم مكسوره فالناس تفهم الحته دي !!

تبيان توفيق

