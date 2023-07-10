رشان اوشي: سلمت نفسي لأقرب وحدة عسكرية ولكن (..)





غبت عن الوسائط لأيام بسبب مغادرتي مكان اقامتي في العاصمة الخرطوم، بعد مضي ثلاثة أشهر على الحرب ، كانت ايام عصيبة مليانة خوف وقلق وضغوط نفسية..

حيث سلمت نفسي لأقرب وحدة عسكرية استجابة لنداء القائد العام للقوات المسلحة، لكن أخبروني أنه لا مكان للنساء في المعسكرات، لذلك قررت أن أشارك في الاستنفار عبر الشيء الذي أعرفه، سأقوم بانتاج عمل إعلامي من الميدان ومعسكرات الاستنفار ومن الساحات دعماً للقوات المسلحة، واشارك في تحرير بلادي من دنس المرتزقة عبر القلم والكاميرا ✌✌✌

رشان اوشي