عزمي عبدالرازق: لو عاد بك الزمان إلى يوم 14 أبريل ما الذي كنت ستفعله؟





لو عاد بك الزمان إلى يوم ١٤ أبريل ما الذي كنت ستفعله؟

_ كنت جهزت حقيبتي وتأكدت أن كل أوراقي الثبوتية بداخلها وغادرت الخرطوم

_ كنت ذهبت إلى طلمبة الوقود وقمت بتعبئة السيارة لتكون جاهزة

_ كنت مررت على كل الذين لدي معهم متبقى ديون وجمعتها.

_ كنت أخذت الايجار الشهري مسبقاً.

_ كنت أجليت أطفالي وأسرتي إلى مكان آمن.

_ كنت نقلت كل ممتلكاتي وبضاعتي إلى ولاية بعيدة.

_ كنت قبلت بالعرض الذي قدم لي ورفضته طمعاً.

_ كنت افرغت الخزن والدولايب مما فيها من ذهب ودولارات ودفنتها حتى لا يعثر عليها اللصوص.

_ كنت طلبت سلفية بمقدار راتب ثلاثة أشهر أو قدمت استقالتي وأخذت حقوقي كاملة.

_ كنت وضعت ملابسي وكتبي وعطوري المفضلة وجهاز لابتوبي أمامي حتى لا أنساهم.

_ كنت حجزت في طائرة اليوم وسافرت بها قبل غلق المطار.

_ كنت أوفيت بما على من نذر .

هذا الندم والشعور بالعجز والغباء يذكرك بساعة قادمة لا محالة وبتلك الآية “حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ..”

الصحفي – عزمي عبدالرازق