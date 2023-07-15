«حرب السودان وأزمات إفريقيا».. تتصدر أجندة «اجتماعات نيروبى»





تحت شعار «تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية»، تستضيف العاصمة الكينية «نيروبى»، غدًا، مؤتمر منتصف العام للاتحاد الإفريقى المخصص لرؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية الثمانية، والذى يُعقد بمشاركة مصر ودول الاتحاد.

وشهدت «نيروبى»، على مدى يومى الخميس والجمعة الماضيين، اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى، التي بحثت تقرير الدورة العادية الـ46 للجنة الممثلين الدائمين، وكذا تقرير الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بشأن تفعيل هذه المنطقة، علاوة على موضوع الاتحاد الإفريقى لعام 2023 «تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية».

وبحثت الاجتماعات تقارير لجان المجلس التنفيذى واللجان الخاصة، والإطار التوجيهى لشراكات الاتحاد الإفريقى، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ والاقتصاد الأزرق، مع التركيز بشكل خاص على تحديات وآفاق الاندماج في إفريقيا، ومناقشة الإصلاح المؤسساتى للاتحاد الإفريقى، علاوة على المذكرة المفاهيمية وخارطة طريق موضوع الاتحاد الإفريقى لعام 2024 المتعلق بالتعليم.

وشاركت مصر في الاجتماعات بوفد رفيع المستوى، برئاسة السفير أشرف سويلم، مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، الممثل الشخصى لرئيس الجمهورية في وكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية (النيباد)، كما يضم الدكتور محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا، مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد.

وقال مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية إن المشاركة في أعمال المجلس التنفيذى والقمة التنسيقية الخامسة للاتحاد الإفريقى تأتى في ظل ترؤس مصر الحالى لرئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية (النيباد) لمدة عامين.

وأضاف «سويلم» أن مصر تستهدف من خلال رئاستها لـ«النيباد» الدفع بأولويات القارة الإفريقية وتحقيق أجندة إفريقيا 2063 من خلال تكثيف جهود حشد التمويل الدولى لمشروعات التنمية في القارة، ولاسيما مشروعات البنية التحتية والربط القارى، وكذا تعزيز جهود الإسراع في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، اتساقًا مع موضوع العام للاتحاد الإفريقى

إلى ذلك، أشارت مصادر دبلوماسية إفريقية مطلعة إلى أن «قمة نيروبى» ستشهد مشاركة كبيرة من جانب القادة والرؤساء الأفارقة، إذ إن أكثر من 15 من رؤساء الدول والحكومات سيشاركون في القمة، إضافة إلى رؤساء وفود من 55 دولة إفريقية أعضاء في الاتحاد الإفريقى.

وأوضحت المصادر أن القمة ستناقش عددًا من القضايا والأزمات التي تعانى منها بعض دول القارة، وعلى رأسها الحرب في السودان، فضلًا عن الموضوعات ذات الأولوية.

في سياق متصل، استضافت نيروبى، خلال الفترة من 10 إلى 12 يوليو الجارى، منتدى الاتحاد الإفريقى رفيع المستوى الـ14 للقطاع الخاص، الذي عقد جلسة عامة بعنوان «الفرص والتحديات للتجارة الرقمية وانعكاساتها على الاقتصادات الإفريقية»، تحدث فيها السفير عمرو الجويلى، المستشار الاستراتيجى لنائب رئيس المفوضية الإفريقية

وقال «الجويلى»، لـ«المصرى اليوم»، إن اجتماع المجلس التنفيذى الذي عقد في نيروبى يستهدف تقييم التقدم المحرز في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية؛ كونه الموضوع الرئيس لعام 2023، إضافة إلى النظر في مسائل الميزانية، والترشيحات الإفريقية في المنظومة الدولية، والتقدم المحرز في التصديق على معاهدات الاتحاد الإفريقى وتنفيذها، وكذا بحث الإصلاحات المؤسسية للاتحاد الإفريقى وأجندة 2063. وأضاف «الجويلى» أن اجتماع المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى الذي استمر لمدة يومين، قام بتعيين بعض أعضاء «اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب»، والمجلس الاستشارى للاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد، ولجنة الخبراء التابعة للاتحاد، والمعنية بحقوق الطفل ورفاهيته، ومفوضية الاتحاد الإفريقى للقانون الدولى، وعضو مجلس المراجعة الخارجية. ولفت «الجويلى» إلى أن مؤتمر تنسيق منتصف العام على مستوى الرؤساء لمكتب جمعية الاتحاد الإفريقى، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، يأتى للتباحث حول التكامل القارى وتنسيق الجهود لتسريع عملية التكامل

“المصري اليوم”