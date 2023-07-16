بيان من مبارك أردول للرأي العام

أصدر “مبارك أردول” القيادي بالحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية – بياناً للرأي العام مشتركاً مع “نور الدائم طه”، جاء فيه: هنالك تسجيل متداول في السوشيال ميديا تبثه الغرف المعادية ومعمول بصورة فنية متقنة في ابسط ما يعرف بالخسة والنزالة تدعي بانه تسجيل لحديث في محفل او اجتماع موضوع فيه صورتنا، مبارك أردول ونور الدائم طه وعبدالوهاب جميل، تتحدث الأصوات عن قضايا مختلفة أقل ما يوصف إنه لغو حديث وبينها حديث ليس بذي معني.

ولأن نبرات صوتنا منشورة ومتاحة في فضاءات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ومع تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي يسهل في عالم اليوم تقليد أي صوت من الأصوات حتى للأموات وتغذيتها بما يحقق غرض الناشرين، وبحسابات بسيطة يمكن أن ترى الجهة التي نقف ضدها بفعل ذلك.

وليس هنالك منبر او مكان واحد جمع بيننا مع عبدالوهاب جميل ولهذا الوقت (مدة التسجيل) منذ الحرية والتغيير- التوافق الوطني التي حلت في اغسطس 2022م.