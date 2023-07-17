بيان توضيحي من رئاسة قوات الشرطة في السودان





وزارة الداخلية

رئاسة قوات الشرطة

بيان توضيحـي

تداولت بعض الوسائط خبراً مفاده تمرد قوات الإحتياطي المركزي القطاع (28) الضعين بولاية شرق دارفور وإنضمامها لملشيات الدعم السريع المتمردة حيث تضمن الخبر صوره لضابط شرطة يرتدي رتبة (مقدم شرطة) بالزي الخاص بقوات الاحتياطي المركزي منتحلاً صفة قائد المعسكر.

– توضح رئاسة قوات الشرطة الاتي :

– الصورة المتداولة لرائد شرطة يتبع لإحدى الإدارات العامة والمتخصصة بولاية شرق دارفور وليس له صله بقوات الاحتياطي المركزي ويخضع للتحقيق بسبب إرتكابه لعدد من المخالفات وفقاً لقانون شرطة السودان.

– الضابط المذكور قام بالتأثير على بعض ألافراد من القوه مما ترتب عليه خروجهم من المعسكروفق تقديراتهم الشخصية.

توكد رئاسة الشرطة ان هذا سلوك معزول لن يؤثر في تماسك قوات الإحتياطي المركزي المعروف عنها عقيدتها القوية تجاه واجباتها الشرطية.

كما توضح رئاسة قوات الشرطة أن بقية القوة تعمل وفق تعليمات القيادة وان المعسكرتحت سيطرة شرطة الولاية ، كما أنه تم إتخاذ الإجراءات الادارية والقانونية اللازمة.

وهذا مالزم توضيحه.

16/يوليو / 2023 م

#المكتب_الصحفي_للشرطة