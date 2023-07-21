



منطق الجيش في التفاوض مع المليشيا يجب أن يكون منطق “الجريمة والعقاب” وليس منطق “الجربمة والمكافأة” كما تريد المليشيا.

التفاوض هو وسيلة من تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الحرب. ينطبق ذلك على اي حرب، وبالذات الحرب الحالية. وعليه فإن المليشيا ستسعى من خلال المفاوضات لتحقيق نفس الهدف الذي شنت لأجله الحرب، وهو الاستيلاء على السلطة. هذا بديهي بالطبع، وبديهي أيضاً أنها لن تحاول الاستيلاء على كامل السلطة عبر التفاوض ولكنها ستعمل على تحقيق مكاسب سياسية في هذا الاتجاه.

ولذلك فإن هزيمة المليشيا قبل الجلوس في تفاوض معها هو أمر ضروري. إذ يجب أن تكون نتيجة الحرب محسومة لصالح الجيش بحيث تدرك المليشيا أن استمرارها في الحرب يعني الهزيمة الساحقة وفقدان كل شيء. ما لم نصل إلى هذه النقطة فإن التفاوض سيكون عبارة حصاد تجني من خلاله المليشيا وحفاءها ثمار الحرب؛ أي سيكون التفاوض هو العملية المتممة لتحقيق أهداف المليشيا من الحرب بفرض شروط لم تكن مطروحة من قبل وعلى الجيش وعلى الشعب السوداني أن يقبل بها من أجل وقف الحرب؛ وهذا معناه انتصار المليشيا ونجاحها في الحرب.

لسنا مع استمرار الحرب إلى ما لانهاية ولكننا مع هزيمة المليشيا وكسرها قبل الجلوس معها في تفاوض، مع حصر أجندة هذا التفاوض في إنهاء التمرد المليشيا بوصفها قوة عسكرية خرجت على الدولة وحاولت السيطرة على السلطة، لا بوصفها قوة ثورية تريد إعادة تشكيل الدولة على أسس جديدة؛ إنها مجرد مليشيا متمردة مجرمة وهي غير مؤهلة للخوض في قضايا سياسية.

ولكن من يحدد ذلك ليس التفاوض وإنما موازين القوة على الأرض واتجاه سير المعركة. فما لم تتيقن المليشيا من الهزيمة الساحقة فلا فائدة من التفاوض معها، اللهم إلا إذا أراد لها الجيش أن تجني ثمار تمردها في شكل مكافآت سياسية لها ولحلفاءها تحدد بموجبها مستقبل السلطة والحكم في السودان. المليشيا وحلفاءها كانوا يريدون التفاوض ويدعون له منذ الأيام الأولى للحرب بعد فشل العملية الخاطفة للاستيلاء على السلطة، ولكن ذلك ليس حباً في السلام وإنما لأنها الوسيلة الوحيدة التي تبقت لهم من أجل الوصول للأهداف التي حاربوا من أجلها.

المجرم يستحق العقاب على جرمه وليس المكافأة. هكذا يجب أن يتعامل الجيش مع المليشيا المتمردة؛ فهي قد أجرمت في حق الدولة والشعب، ولا ينبغي التفاوض معها إلا في هذا الإطار؛ إطار الجريمة والعقاب. وعليه فإن التفاوض يكون حول العقاب وليس المكافآت؛ يجب أن يكون هدف المليشيا هو الخروج بأقل الخسائر وليس الخروج بأكبر المكاسب؛ أن تبحث عن مخرج آمن لقادتها ولتوفيق أوضاع جنودها بعد الحرب. وهذا كله يحدده سير المعارك على الأرض؛ أي تحدده الحرب وليس النوابا الطيبة أو الشعارات الغبية حول ضرورة وقف الحرب. وقف الحرب يكون من خلال التحكم في الطريقة التي يجب أن تنتهي بها.

حليم عباس