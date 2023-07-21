مستبشرين أن السلام سيلوح في سماء الخرطوم وتعود امدرمان كما كانت وبحري تعانق رونقها





اختار طريقك..

انت ترى أن هذه الحرب لابد أن تحسم عسكرياً مهما تأخذ من وقت ومهما تكلف من أرواح وموارد وتخلف من أحزان ومأسي فهذا حق من حقك اختلفنا معك أو اختلفنا فالجيش بجنوده ودباباته ومجنزراته وطائراته كلهم في قلب المعركة…

نحن نرى أن هذه الحرب بكل مافيها من جروح ودماء ودموع وماصاحبها من قتل وتهجير وسلب ونهب ونزوح وما أفرزته من واقع أمني واقتصادي وصحي لا طاقة للناس به ويجب أن تتوقف اليوم قبل الغد فهذا من حقنا وليس من حقك أن تعتبر هذا الموقف خيانة أو تردد ، فالجيش برضو عندو وفده السياسي للحوار والتفاوض والسلام .. ..

يعني هذه الحرب لها مسارين

مسار عسكري

ومسار سياسي

ولكل مسار أنصاره ومؤيديه ..فاختار مسارك واترك للآخرين حرية اختيارهم..

حين اخترنا دعم طريق الحوار والتفاوض لأن موقفنا الثابت والراسخ والمعلوم هو أننا مع الجيش كمؤسسة قومية وطنية راسخة لن نسمح باستبدالها أو النيل منها أو هزيمتها فهي إن أصابها خلل أو مرض تحتاج للدواء وليس للفناء ولكن أحياناً تأتي المصائب من الأقربين فكما قيل عدو عاقل خير من صديق جاهل وما أكثر الجهلاء فينا !

في هذه الصفحة لم ولن تجد مايسي للجيش أو يقلل منه أو يضعف من عزيمته..

ولم ولن تجد أي دعم أو مساندة للدعم السريع في حربه ضد الجيش وتمرده عليه فهذه الصفحة حين استشعرت خطر الدعم السريع على الجيش والوطن في السابق كان الحديث فيه عن الدعم السريع جريمة ترقى للخيانة أو الجرائم الموجهة ضد الدولة !!

ولسة مقتنعين ومستبشرين أن السلام سيلوح في سماء الخرطوم وتعود امدرمان كما كانت وبحري تعانق رونقها وتعود اسمار النيل والجروف والمزارع لتمحى اثار الأحزان والماسي..

انور الباهي

