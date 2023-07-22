الشرطة الأمنية تضبط امرأة تحمل منهوبات زوجها يعمل بالدعم السريع





قالت المكتب الصحفي لشرطة السودان بأن الشرطة الأمنية “ولاية الجزيرة” تمكنت من ضبط منهوبات قادمة من ولاية الخرطوم عبارة عن(٢كرسي فاخر،ثلاجة ،مبرد ماء،٢فرم مايكرويف، مكيف اسبلت،كشافة كهربائية،لفة سلك ) وتعود تفاصيل الضبطة الى اشتباه القوة في امرأة تحمل كل المذكور داخل حافلة سفريه وبعد التحري معاه اعترفت باستلام هذه الأشياء من زوجها الذي يعمل بالدعم السريع تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المكتب الصحفي – شرطة السودان