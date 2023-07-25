



١. الرئيس البشير أنشأ الدعم السريع وأنشا كذلك هيئة العمليات على نحوٍ موازٍ.

٢. كانت القوتان على نحوٍ متقارب من عدد الأفراد بما لم يتجاوز كلاهما ربع المائة ألف من المقاتلين.

٣. سارعت قحت بدفع خارجي إلي تصفية سريعة لهيئة العمليات وابقت على الدعم السريع متحد المنشأ مع الهيئة.

٤. لم تكتفي حقت بذلك بل تمدد الدعم السريع عسكرياً وسياسياً واقتصادياً حتى أصبح يمثل الدولة الأقوى داخل السودان المستضعف.

٥. إن لم نكاشف الحقائق بهذا الوضوح لن نستطيع الخلوص إلي الحلول الناجعة.

٦. إبعاد الخونة والعملاء الذين مكنوا للدعم السريع للدرجة التي امتلك فيها ذهب السودان ، وأصبح حميدتي رئيسا للجنة الاقتصادية مترئساً الخبير الاقتصادي الأممي، إبعاد هؤلاء ضرورة لنبدا تأسيس عهد وطني عماده جهود الشرفاء من أبناء الوطن.

عصمت محمود أحمد

