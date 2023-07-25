مواطنون يرفضون مساعدات الدعم السريع: مش لو وزعوا لينا سكر ودقيق!





رفض مواطنون في بعض أحياء العاصمة السودانية “الخرطوم”، المساعدات الغذائية التي قامت بتوزيعها عليهم قوات الدعم السريع.

وكانت الصفحات المناصرة لقوات الدعم السريع على شبكات التواصل الاجتماعي قد نشرت مشاهد لتوزيع مواد تموينية تشمل السكر والدقيق ومواد غذائية أخرى على بعض أحياء العاصمة في شرق النيل وأمدرمان، وسط تجمع للمواطنين وإفادات من قادة الدعم في المنطقة ومواطنين يشكرونهم على هذه البادرة.

وقال مواطنون بحسب رصد محرر “كوش نيوز” على مجموعات إلكتروني بأن هذه المساعدات هي أصلاً ملك لنا وتمت سرقتها من مخازن الشركات والتجار، وإذا كان الغرض منها هو تحويل ولاء الشعب السودان لنصرة الدعم السريع على حساب “الجيش السوداني” فذلك لن يحدث. وقال مواطن آخر بأن الذي يظهروا في المشاهد يدلون بهذه الإفادات من سكان الأحياء قد أدلوا بها وهم تحت الضغط وتهديد “الدعامة”.

وقالت امرأة “مش لو وزعوا لينا سكر ودقيق، لو أكلونا في خشمنا ما عايزين شيء منهم، وجيش واحد شعب واحد”.

وبعد اجتياز المائة يوم من الحرب مازال يأمل المواطنون في عودة الأمن والسلام لعاصمتهم الجميلة .. الخرطوم “ملتقى النيلين”.

نقلاً عن – “كوش نيوز“