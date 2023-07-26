بيان مهم من شيخ الأمين بعد زيارة الدعم السريع للمسيد – شاهد الفيديو





أصدر الشيخ الأمين عمر الأمين بياناً مهماَ أشار فيه بأن ذلك يعد توضيحاً ومنعاً للغط والتأويل، بعد أن قامت قوة من الدعم السريع بزيارة مسيده وتسليمه مواد غذائية.

وقال شيخ الأمين بأنه حضر قوة كبيرة من “الدعم السريع” وقامت بإنزال مواد تموينية لتوزيعها للفقراء والمحتاجين، وأضاف شيخ الأمين بأنهم مكتفين، ولديهم ما يكفي لثلاث سنوات قادمة من مواد تموينية لتغذية سكان الحي، لكن حتى لا يحدث لغط فإن المسيد مفتوح وليس له علاقة بالسياسة.

شاهد الفيديو والتوضيح من شيخ الأمين:

* الصفحة الرسمية للشيخ الأمين عمر الأمين.