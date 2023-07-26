تسجيل صوتي: الصحفي عثمان ميرغني يفجر قنبلة





15 أبريل كان انقلاب عسكري بمشاركة أعضاء من المجلس المركزي وجهات خارجية. كان هناك مجلس وزراء مدني ومجلس سيادة مدني وقائمة الأسماء موجودة حسب عثمان ميرغني. الإنقلاب كان يستهدف اعتقال البرهان في اجتماع مشترك كان يفترض قيامه في نفس اليوم ولكن فشلت هذه الخطة (أو ربما أُفشلت) فتم الذهاب لمحاولة اعتقاله بالقوة ثم دخلنا في سيناريو الحرب.



شهادة قوية وواضحة وأبدى عثمان ميرغني استعداده للشهادة أمام المحكمة.

حليم عباس