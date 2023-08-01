الحرية والتغيير توهم الناس بأنها جزء من منبر جدة، وفي الحقيقة هم متطفلون من على البعد





منبر الجدة هو منبر تفاوضي بين الجيش السوداني والمليشيا، وهو في الأساس ذو صلة بالملف الإنساني. التفاوض عموما جزء من الحرب ويجب أن يكون على ثوابت الأمن القومي وأهمها أن الجيش السوداني هو الجهة الوحيدة التي تحتكر السلاح. تمارس قوى الحرية والتغيير الكذب كعادتها، وتوهم الناس بأنها جزء من منبر جدة، وفي الحقيقة هم متطفلون من على البعد.

السؤال كيف تتسرب لهم بعض المعلومات؟ الإجابة عبر بعض جوانب الطرف الأمريكي تحديدا، من خلال سلسلة معقدة من الشخصيات تصلهم بعض المعلومات وبالتفاصيل الكافية فقط لتوجيههم نحو العمل. هم مثل لعبة الزنبرك القديمة تشغلهم جهات إما بعنف وتصعيد أو بهدوء وتهدئة. وكذلك هم طبقات، والطبقة العليا هي التي تتلقى المعلومة والأوامر والبقية تنفذ وتتحرك.

في موقف كهذا يجب على القوى الوطنية أن تستمر في مواقفها الوطنية وتحشد كافة أسباب القوة وأهمها الرهان على وعي الشعب السوداني ويقظته الوطنية التي تفجرت بعد حرب التمرد والخيانة، ويجب عليها كذلك الوعي بخطورة أخذ تصريحات هؤلاء على محمل الجد، فتصريحاتهم نفسها جزء من الحرب على الجيش والدولة وامتداد لدورهم كغطاء سياسي للمليشيا المتمردة ونشر الإحباط بين الناس.

هشام عثمان الشواني