بيان عاجل من الناطق الرسمي: الحديث عن هدنة غير صحيح ووفدنا لا يزال في البلاد





قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية في بيان عاجل: إن الحديث عن هدنة غير صحيح والمفاوضات متوقفة حالياً.

وكانت قد سرت شائعة بأن هنالك اتفاق جاهز للتوقيع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع “المتمردة”، وبعض القوى المدنية.

وقال العميد دكتور نبيل الناطق الرسمي: الحديث عن الهدنة المزعومة غير صحيح، وفدنا لا يزال موجود في البلاد والتفاوض متوقف حالياً.