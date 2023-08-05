داليا الياس: الله لا كسبكم يالجنجويد ولا غز فيكم بركة محل تختوا كراعكم!!





من الله خلقنى…وقمتا فى الواطة دى… ماغبتا من بيتنا شهر كامل 😭😭😭😭

قريت وعرستا وولدتا وسافرتا وإشتغلتا وما تميت بعيد من بيتنا شهرررررر مقفول😪

الله لا كسبكم يالجنجويد ولا غز فيكم بركة محل تختوا كراعكم.

حسبى الله ونعم الوكيل فيكم كان شردتونا وقلعتوا حقنا وبهدلتوا حياتنا…

بركة الجمعة الجامعة والكلمة العند الله سامعة مايفضل فيكم نفاخ النار…

دعوة من قلبى ولى ربى… لا تتعطل لا تتبطل… وتصبحوا هبوووت بحق لا اله الا الله محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

اللهم جبرك ورحمتك وعوضك 🤲

د(اليا) س