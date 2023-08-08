عادل عسوم: انتشرت بيننا مقولة (زهجنا من القعاد في البيوت).. نحذير





‏قوم سبأ .. ملوا من النعم التي أنعمها الله عليهم وأرادوا السفر البعيد،

‏فدعوا ربهم {رَبَّنا باعِد بَينَ أَسفارِنا..}

‏فأصبحوا عبرة لمن يعتبر…

‏بنو إسرائيل .. ملوا من نعمة المن والسلوى، وهو طعام بلا تعب، بعضه ينزل من السماء وبعضه يخرج من الأرض،

‏فقالوا {لَن نَصبِرَ عَلى طَعامٍ واحِدٍ..}

‏فكانت النتيجة {وَضُرِبَت عَلَيهِمُ الذِّلَّةُ وَالمَسكَنَةُ وَباءوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ..}.

‏ما يحصل الآن من بقاء في البيوت وتذمر الناس عليه؛ نخشى أن نحرم منه أيضاً،

‏{وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن بُيوتِكُم سَكَنًا..}

فإن‏البيوت نعمة .. فلنحذر أن نردد أننا مللنا من هذه النعمة، فنحرم منها كما حرم غيرنا…

‏اللهم لاتحرمنا خير ماعندك بسوء ماعندنا.

صبحكم الله بالرضى والجبر.

وصلوا على الحبيب

صل الله عليه وآله وبارك وسلم.

عادل عسوم