بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية – القبض على النقيب المتمرد

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية من خلال بيان صدر بتاريخ الثلاثاء 8 أغسطس، عن احتساب أربعة شهداء وعدد من الجرحى خلال العمليات العسكرية في أمدمان.

قامت قواتنا في أمدرمان اليوم بعملية تمشيط واسعة شملت مناطق أم درمان القديمة والشهداء وسوق أمدرمان حتى إستاد الهلال وود البشير وخور أبوعنجة جنوبا، مكبدة المليشيا المتمردة التي لاذت بالفرار من أرض المعركة خسائر كبيرة تضمنت مئات القتلى والجرحى وعدد من المقبوض عليهم من ضمنهم النقيب المتمرد صلاح حمدان (شقيق المتمرد عمر حمدان) أثناء هروبه من المعركة.

وقد احتسبت قواتنا أربعة شهداء وعدد من الجرحى.