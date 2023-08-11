أردول:  لا نسعى لتشكيل حركة مسلحة أو قوات منفصلة وعضويتنا المستنفرة ستكون تحت إمرة القوات المسلحة





بشأن نداء القوات المسلحة: التحالف الديمقراطي للعدالة الإجتماعية:

وجهنا عضويتنا سيما الشباب والقادرين على حمل السلاح للتحرك والاستجابة فوراً لنداء القوات المسلحة والالتحاق بمعسكرات التدريب لنيل شرف الدفاع عن الوطن والمواطن.

كلفا لجنة عسكرية من قدامي الضباط والعسكريين وأصحاب الخبرات الأمنية لترتيب الحشد والاستنفار طواعيا.

حتى الآن نسبة التبليغ ممتازة جدا في كل المعسكرات المخصصة من القوات المسلحة في الولايات، فقد وصل حتى الان ما يفوق تمام اللواء وفق تصنيف القوات المسلحة.

نتطلع لحشد واستنفار فرقة عسكرية في المرحلة الأولى وفرقتين في المرحلة الثانية.

نحن حزب سياسي مدني وسيظل مدني ولكن عندما تصاعدت التعديات على المدنيين وبعد نداء القائد العام للقوات المسلحة فلا خيار لنا سوى الاستجابة للحماية الذاتية على الأقل والمساهمة مع أبناء الوطن الخلص في معارك الكرامة.

لا نسعى لتشكيل حركة مسلحة او قوات منفصلة وعضويتنا المستنفرة ستكون تحت إمرة وتعليمات وتشكيلات القوات المسلحة، وبعد إنتهاء المهمة وتحقيق النصر سيخيرون بالمواصلة وفق قوانين ولوائح القوات المسلحة أو التسريح والعودة للحياة المدنية.

نناشد بقية الأعضاء ومؤيدي التحالف للالتحاق الفوري بالمعسكرات والتنسيق مع اللجنة المسئولة من ذلك.

السلطة للشعب والقوة للشعب.