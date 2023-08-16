الدعم السريع تقتل شقيقة التعايشي.. هل يستطيع أن ينعاها علنا أو يدين المليشيا؟





أمس كتبت في بعض القروبات عن خذلان محمد حسن التعايشي للمواطن الدارفوري وهو يشارك قحت طوافها في أفريقيا طالبين غزو السودان ونزع سلاح جيشه ،

ثم مشاركته مع عزت الماهري في ورشة توغو عن أسباب الصراع والمعلوم أن الماهري إختاره مع نصرالدين عبد البارى دون بقية قحت لقيمتهم الغالية كدارفوريين في غسل أدران المليشيا ،

وأخيرا تصريحاته بالأمس أن الجيش لن ينتصر وأن المليشيا ربما تغير وجه السودان ومساراه السياسي.

اليوم جاءت الاخبار بوفاة شقيقته رحمها الله تعالى في قصف المليشيا لمدينة نيالا ، تعازينا لأهلها وأقربائها ، أخشي ألا يستطيع التعايشي حاليا أن ينعاها علنا أو يدين من قتلها. وذلك لأسباب معلومة.

عمار عباس

