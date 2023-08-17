



حرب أخرى قصيرة في العاصمة الليبية طرابلس و معاناة كبيرة للمدنيين يعقبها وقف إطلاق نار حذر مع إحتفاظ كل مليشيا بسلاحها في إنتظار جولة جديدة.

هذا السيناريو شبيه بالمقترح الأفريقي للحل في السودان ؛ توقف للحرب في الخرطوم و تقسيم المدينة و إحتفاظ الأطراف بسلاحها و التجهز لجولة جديدة من المواجهات . لا حكومة واحدة و لا سلطة واحدة. و هذا هو حلم قحت التاريخي الذي سمّاه “خالد سلك” توازن الضعف ، فلا جيش الفلول قادر على التشكيك في سلطة قحت و فرض الإنتخابات عليها كمدخل للسلطة و لا المليشيا قادرة على حكم البلاد لصالح آل دقلو . و هذه الفرصة الوحيدة لقحت أن تصمد و تنمو و إلا ستموت.

عقار أوضح بشكل واضح بالأمس: لا جيشين في دولة . مهما كانت نتيجة الحرب أو المفاوضات فقد تجاوزنا تلك المرحلة و صار الجيش متأكداً من قدرته على فرض سلطته العسكرية في كل البلاد: لا جيشين في دولة.

عمار عباس