الداخلية القطرية تعلن القبض على 251 متهماً يعملون في خدمات المساج وضوابط مرورية جديدة





ألقت وزارة الداخلية القطرية – الجهات المختصة بالدولة – القبض على (251) متهماً يعملون في مجال خدمات التدليك (المساج)؛ لارتكابهم مخالفات يتعلق بعضها بالآداب العامة، وأخرى بالشروط والضوابط المحددة في ترخيصها.

وفي إطار جهودها الرامية إلى تحقيق الأمن والسلامة على الطرق، والحد من الحوادث المرورية، ستقوم وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات، بتفعيل نظام الرادارات الموحد بشأن رصد مخالفات حزام الأمان واستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، ابتداء من يوم الأحد الثالث من سبتمبر.

صحيفة الشرق القطرية