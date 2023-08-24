هل إنتهت معركة مدرعات الشجرة الكبرى؟





بالنظر إلى نسق هجمات الدعم السريع على معسكرات الجيش طيل فترة الحرب، سنجد أنها بالفعل تمتد على مدار ٣ أيام ثم يتوقف الهجوم، ولكن على غرار هجماتهم السابقة التي تبدأ بهجوم استطلاعي في اليوم الأول ثم هجوم استنزافي في اليوم الثاني وختاماً بهجوم سيول بشرية إنتحاري في اليوم الثالث – سنجد أن الميليشيا بدأت معركة مدرعات الشجرة الكبرى منذ يومها الأول باستراتيجية الهجوم الإنتحاري والسيول البشرية.

بالنسبة لخسائر الدعم السريع فإنها بالطبع كبيرة بل يمكن أن تكون مهولة، فعسكرياً الطرف المهاجم هو عرضة أكبر للخسائر ناهيك عن الإستراتيجية اللامبالية لقيادة الدعم السريع في الهجوم بإنتحارية. في تقديراتي الشخصية من متابعتي للمعركة ومع التواصل مع عدة مصادر يمكن أن أقدّر خسائر المعركة للدعم السريع بحوالي 6,000-8,000 مقاتل بين مصاب وهالك أغلبهم من المرتزقة والمُجندين حديثاً. في حين أن الجيش على الأغلب فقد ما بين 400-600 مقاتل بين مصاب وشهيد.

للتنبيه فقط: عندما نتحدث عن الخسائر casualties في الحروب يجب أن نأخذها بتعريفها عسكرياً بأنهم المقاتلون الذين أصبحوا غير قادرين على مواصلة القتال إما بالموت أثناء القتال أو الإصابة، وفي الحروب فإن نسبة الإصابة إلى نسبة الموت WIA/KIA عامل مهم قد يختلف من حرب إلى حرب، ولكن عادة ما يكون بنسبة ٣:١ أو ٤:١ أي أن عدد المصابين يكون ٣-٤ أضعاف عدد المتوفيين.

أما بالنسبة للخسائر في الآليات بالنسبة للطرفين فتحديدها صعب، ولن يتضح إلا بانجلاء المعركة، ولكن ربما في هذه المعركة خسر الجيش عدد أكبر من الآليات أكثر من الدعم السريع، فالدعم السريع فقد معظم آلياته في اليوم الأول في المحورين الشمالي والجنوبي وأما تقدمه في المحور الشرقي إعتمد فيه على التسلل بالاقدام داخل الأحياء والاحتماء بالمباني في محيط المدرعات، والآليات التي فقتدها الميليشيا -وهي من خلال مقاطع الفيديو التي بثوها ليست كثيرة من الأساس- في الأغلب تبقى منها القليل يتم استخدامه من قِبل القادة وكبار الرتب فقط وتم سحب الباقي او تدميره في المعركة. أما بالنسبة لخسائر الجيش فالخسارة الأكبر في المحيط الشرقي في المنطقة الفنية للمعسكر حيث توجد مجموعة من الدبابات المتوقفة التي تخضع للصيانة والتي ستخرج من الخدمة لحين إنهاء حالة المنطقة الفارغة والتعامل مع القناصة وقوات الميليشيا في المباني الشرقية والشمالية الشرقية المتاخمة للمدرعات.

توقف الهجمات اليوم يمكن عزائه لعدة أسباب:

١- حجم الخسائر خصوصاً في اليوم الثالث بعد أن أُنهك جيش المرتزقة والمُجندين حديثاً في اليومين الأولين، حيث يبدوا أن الموت طال حتى مقاتليهم المتمرسين -مثل المتمرد الذي صور فيديو داخل المدرعات وهلك اليوم بعد الإصابة- فكثرت الاصابات والموت مع التفرقة الواضحة في من يتم إرسالهم للمحرقة أولاً مما يخلق اختلافات داخلية في الدعم السريع.

٢- جبهة القتال في وسط أمدرمان، فرغم شح الأنباء عن حجم ونوعية المعارك التي جرت بالأمس في وسط أمدرمان، يبدوا أنها نجحت في تشتيت حالة الفزع حيث اضطروا لإرسال جنودهم للقتال في أمدرمان مما أضعف وضعهم في المدرعات.

٣- ترتيب وإعادة التخطيط، حيث أنهم يبحثون عن خطة للهجوم المقبل مع إعطاء بعض الراحة لجنودهم.

إذا فهل انتهت معركة مدرعات الشجرة الكبرى؟ يمكن أن نقول أن الشوط الاول فيها قد إنتهى، ولكن بعد الإصرار الذي شاهدناه من ميليشيا الدعم السريع في الهجوم، فهم على الأغلب سيعاودون الهجوم في الأيام القادمة.

سنترقب أيضا ما سيفعله الجيش من تحركات عسكرية في اليومين القادمين.

نصر الله قوات شعبنا المسلحة.

أحمد الخليفة

