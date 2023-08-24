أفراد مليشيا الدعم السريع فقدوا الأمل في إعطاء أنفسهم فرصه للحياة





أفراد مليشيا الدعم السريع لم يفقدوا طموحهم العالي في قتل البرهان وكباشي وياسر والإستلاء على السلطه فحسب ،، بل إنهم فقدوا الأمل في إعطاء أنفسهم فرصه للحياة فصاروا يائسين بائسين لدرجة إقبالهم على الإنتحار الجماعي المعلوم والمتعمد !! وهذه إحدى مؤشرات الإنهيار الكُلي !!

صبراُ جميل والله المستعان!!

علينا أن نتمرحل في تجديد رصف الحروف مع بزوغ كل فجر يسطع على هذه المليشيا التي أصبحت تنام وتستيقظ على أصنافٍ متعدده من الموت ،،

هذه المليشيا لم تفقد الامل في إعتقال البرهان الكباشي وياسر العطا أو إستجلاب الديمقراطية الكذوب وإنهاء تاريخ دولة سته وخمسون أو حكم السودان وشعبه وحسب بل هي فقدت الأمل في أن تحيا من الأصل لدرجة أنها تتعمد الموت فهذه الحاله أشبه بالهستيريا وغياب الوعي وفقدان الأمل في كل شيء!!

تبيان توفيق