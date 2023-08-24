خروج البرهان الي كرري دفعة معنوية للجيش والشعب وتحطيم لدعاية المليشيا حول موضوع البدروم





خروج البرهان الي كرري دفعة معنوية للجيش والشعب وتحطيم لدعاية المليشيا حول حصار القيادة و التندر علي موضوع البدروم ..

طلع كيف و طلع بوين ومتين غير مهم .. طلع يسوي شنو ؟ برضه ما شغلتنا ..

لازالت لدينا معارك كبيرة نحتاج ان نخوضها متماسكين ومتوحدين

ولا ننسي ابدا ان النصر من عند الله

ولا نتوقف عن الدعاء والذكر والصلاة علي النبي الأكرم ..

اي زول يجعل ليه ورد ثابت من التكبير والتهليل والصلاة وحسبنا الله ونعم الوكيل حتي ولو مئة مرة لكل واحدة او حتي ولو عشرة مرات .. المهم الاستمرار.

Alnour Sabah