وصول 3 الف من المجاهدين لمعسكر المدرعات





#هاكم_زيت_أحداث_المدرعات

الجيش مكن الجنجويد من اختراق وهمي على الاقدام لسور المدرعات لجذب الدعامة للمعسكر والانشغال به لتحقيق سبعة أغراض قبل القضاء على المهاجمين :

١. خروج البرهان وانفتاحه على جنده

٢. ايصال متحرك جبل اولياء للفرقة امداد متكامل

٣. دخول ٣ الف من المجاهدين المعسكر

٤. عمليات أمدرمان الاستراتيجية

٥. القضاء على قوة النخبة للدعامة

٦ و ٧. دي مفاجأة وحتشوفوا أثرها اليومين ديل ان شاء الله

محمد هاشم الحكيم