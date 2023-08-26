



أقدار الله تخدم السودان في لحظات عصيبة

حرب في إثيوبيا، مظاهرات واضطرابات في كينيا، إنقلاب في النيجر، وهلاك رئيس فاغنر.

حسب تقرير لوول ستريت جورنال، الهالك بريغوجين -عليه من الله ما يستحق- قد التقى خمسة أعضاء من الدعم في أفريقيا الوسطى حملوا إليه الذهب في صناديق خشبية على طائرة هليكوبتر وهو زودهم بصواريخ أرض-جو في المقابل مع طلب المزيد من الذهب ووعدهم بالانتصار في الحرب.

ذلك الصناديق الخشبية المعبأة بسبائك الذهب السوداني ربما كانت مع الهالك واحترقت معه في نفس الطائرة. ولكن المؤكد أنه آخر ذهب سوداني تأخذه فاغنر وآخر ذهب في حياة الهالك يفجيني بريغوجين.

حليم عباس

