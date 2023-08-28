الصحة العالمية: سوء التغذية يؤثر على ملايين الأشخاص في العالم





قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، إن سوء التغذية قضية صحية بالغة الأهمية، وهي مستمرة في أقاليمنا وتؤثر على ملايين الأشخاص في مختلف البلدان.

وأضاف الدكتور أحمد المنظري، في كلمته بمؤتمر صحفي إطلاق إطار الأمم المتحدة الإقليمي للتعاون في مجال التغذية، أن استمرار سوء التغذية يرجع لأسباب عديدة، منها الصراعات، والكوارث الطبيعية، وغيرها من حالات الطوارئ، ناهيك عن الأزمات الإنسانية الناجمة عن كل ذلك.

وأكد أن إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط يستضيف أكثر من نصف اللاجئين في العالم، ويضُم العدد الأكبر من النازحين داخليًّا عالميًّا، متابعًا: أنه في إطار استجابتنا لحالات الطوارئ والأزمات الإنسانية، سعَت منظمة الصحة العالمية إلى التصدّي لشتى صور انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وأشار إلى أنه رغم جهود المنظمة الرامية إلى مكافحة سوء التغذية، والتقزُّم، والهزال، وعَوَز المغذيات الزهيدة المقدار، فإن كل تلك الصور لا تزال تؤثر على ملايين الأطفال والأشخاص من جميع الأعمار في إقليمنا. وهذا أمر غير مقبول وينبغي وضع حد له، كما أننا نعي الجوانب الأخرى لسوء التغذية مثل زيادة الوزن والسِمنة.

وأردف الدكتور أحمد المنظري، أن المنظمة أعدت بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الشريكة، استراتيجية إقليمية للتغذية، وقد ساعدت البلدان على وضع استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتصدّي لهذا العبء المزدوج الناجم عن نقص التغذية وزيادة الوزن والسمنة.

القاهرة 24