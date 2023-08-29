نكتة الدعامة الحارسين “البدروم” والجزار والتور





تداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي نكتة تعبر عن حال “الدعامة” الذين كانوا يحرسون “البدروم” في انتظار خروج قائد الجيش السوداني “البرهان” للقبض عليه بحسب زعمهم.

ويقول رواة النكتة:

الدعامة الحارسين البيدروم ديل ذكروني زمان عمتي الله يطراها بالخير.. جات من الحج وجابوا ليها داك التور الما خمج.. قام جدي الله يرحمه ناداني، قال لي ختيت ليك سريرك هنا جنب التور في حوش الديوان، ارقد احرسو, لغاية الجزار يجي الصباح بدري ساعدو, قلت ليهو قدام بس..

والله يخوانا الجزار جاء ضبح وسلخ وكسر وقطع التور في محلو داك و انتهى و مشى و أنا ما صحيت..!

جاتني صحية لقيت جدي بخم في الدم .. قلت ليهو التور وينو؟؟؟ قال لي دخل يتم نومتو جوه الديوان من الشمس..

شاهد تفاعل الجمهور مع رواة النكتة: