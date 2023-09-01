محمد حامد جمعة: ما تقع الهش





إفتراض أن جواز السفر . طوق نجاة لاي مواطن سوداني . عدا صاحب الإمكانية والمضطر لطلب علم او علاج . إستسهال ضمن حالة توهان عام ضربت السودانيين او هي من بعص سلوكيات العشوائية المتجذرة فينا .

فحتى حصولك على الجواز لن يسقط عنك مطلوبات الإجراءات الهجرية لدول الجوار البعيدة او الأقرب . وحتى إذا تيسر دخولك بإجراء (كاونتر فيزا) فثمة واقعية تلزم هذا المواطن بالتدبر الحذر في مرحلة ما بعد إستضافته لايام او لشهر في كفالة أصدقاء او معارف خاصة مع فرضية إنعدام ممول ومعين

وحتى ان تحقق الاخير فقطعا لن يستطيع تجاوز ضروريات شحيحة مع إمكانية وقوعك لاحقا في بند مخالفات الأقامة لتنشأ لهذا المهاجر إشكالات ادناها الضياع في قاع المدن واعلاها السجن بسبب مخالفة القوانين او التورط في مشاكل اخرى بسبب ظروفه .

أنا شخصيا تلقيت عدة عروض للسفر والإستضافة لكن السؤال الذي تعاملت مع دلالاته بصرامة . ثم ماذا ؟ والى متى . وكما قلت لصديق لن اسمح لنفسي في عقاب عمري ان اعيش (كوكب) !

استخراج جواز خطوة جيدة في المنظور العام . لكن الجرى بموجبها والطيران بكسر رقبتك يا زول . اختا الرملة ما تقع المكان الهش . كسر لكسر انكسر في نص اهلك ..ترمس بتشبع

محمد حامد جمعة