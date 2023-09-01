محمد حامد جمعة: أهل الشرق





هل في هذه الظروف أبطال بغير سلاح . اقول نعم . اسرة سودانية بسيطة من شرق السودان . عدة فتيات واخ وحيد شاب . والدهم مسن كبير ومصاب بالشلل . شهد الله لم ارى في حياتي . ولا اظن سأرى . برا بوالد مثلما تفعل هذه الأسرة . يتناوبون بالساعة والدقيقة على ترطيب وجه والدهم (بالهبابات) يردون الى الماء فيطيبون جسده . يحرسونه ليلا من الباعوض ونهارا من الذباب . وشقيقهم يقطع الأميال لجلب دواء او غرض طبي . تحفظه بركه رضاء والده فلا يتعرضه احد بسوء .

وبعد هذا هم اهل كرم وواجب . لا يتأخرون عن تفقد جار . ووجوهم بسامة وعلى ملامحهم كل الرضا . يسبقون بما عندهم ولو شح . ويبادرون

حرصت على اخوة هذه الاسرة . دخلت بيتهم وجاورتهم وعاشرتهم وتمنيت لو ان لي فرصة لاخذ بعض تراب من مدخل بيتهم اذ اظنه جزء من مديد الجنان .

هذه الاسرة ضربت مثلا في التماسك والوفاء والبر والتعاضد والسودانية تحير . البيت الوحيد الذي اظنه الان بالخرطوم هذه الحرب عنده فرصة لصناعة الأمل . وهي من الامثلة التي ارجو ان اعرض قصتهم لاحقا كاملة

محمد حامد جمعة