رأي ومقالات

محمد حامد جمعة: أهل الشرق

2023/09/01
محمد حامد
محمد حامد جمعة

هل في هذه الظروف أبطال بغير سلاح . اقول نعم . اسرة سودانية بسيطة من شرق السودان . عدة فتيات واخ وحيد شاب . والدهم مسن كبير ومصاب بالشلل . شهد الله لم ارى في حياتي . ولا اظن سأرى . برا بوالد مثلما تفعل هذه الأسرة . يتناوبون بالساعة والدقيقة على ترطيب وجه والدهم (بالهبابات) يردون الى الماء فيطيبون جسده . يحرسونه ليلا من الباعوض ونهارا من الذباب . وشقيقهم يقطع الأميال لجلب دواء او غرض طبي . تحفظه بركه رضاء والده فلا يتعرضه احد بسوء .

وبعد هذا هم اهل كرم وواجب . لا يتأخرون عن تفقد جار . ووجوهم بسامة وعلى ملامحهم كل الرضا . يسبقون بما عندهم ولو شح . ويبادرون

حرصت على اخوة هذه الاسرة . دخلت بيتهم وجاورتهم وعاشرتهم وتمنيت لو ان لي فرصة لاخذ بعض تراب من مدخل بيتهم اذ اظنه جزء من مديد الجنان .

هذه الاسرة ضربت مثلا في التماسك والوفاء والبر والتعاضد والسودانية تحير . البيت الوحيد الذي اظنه الان بالخرطوم هذه الحرب عنده فرصة لصناعة الأمل . وهي من الامثلة التي ارجو ان اعرض قصتهم لاحقا كاملة

محمد حامد جمعة

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/09/01