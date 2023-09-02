ترضية الحركات المسلحة تعني استمرار الحرب في السودان





▪️البرهان سيعمل ترضية لـ “حركات سلام جوبا” في حكومته المرتقبة، وستواصل هذه الحركات في حيادها ودعم التمرد خلف الكواليس، وربما سنشاهد انقسامات جديدة في بقية الحركات وحركة صندل الجديدة، وكل من انكشف دعمه للتمرد سيتبرءون منه.

▪️اتفاق جوبا هو يهدف للاطاحة بابجيش السوداني وإزالته عن المشهد نهائياً بمسمى إنهاء دولة 56، وكل يعمل وفقاً للرؤية الكلية لسلام جوبا الذي تم بعيداً أعين المخابرات السودانية والصحافة.

▪️هذا السلام المشؤوم لم يتم إلا بعد إغتيال وزير الدفاع “جمال”، وبعدها حصل تماطل في تعيين وزير دفاع بديلاً له حتى انتهاء المفاوضات واحتفال القحاتة وحركات الكفاح بذلك، ثم السماح لهم بدخول العاصمة بكامل عتادهم وجيوشهم، وكان هذا السلام سبباً في تمدد حميدتي في العاصمة وإغلاق كل مداخلها بعدد 11 معسكر حول العاصمة و88 موقعاً داخل العاصمة كلها على مرمى حجر لأماكن تواجد خدمات الجيش وإداراته.

▪️أتوقع أن البرهان سيكرر ذات الخطأ مرة أخرى ويذهب بنفس الطريق الذي وضع السودان في هذه الأزمة، فالترضيات لن تصنع دولة بل ستزيد من وتيرة الانقسامات والتفرقة والشتات،، هذه الترضيات مارستها حكومة البشير منذ حرب الجنوب وتعاوني دولة الجنوب حتى الآن منها، كل فصيل يوقع سلام ويأخذ نصيبه وأكثر ثم يخرح منه فصيل آخر يتمرد لكي يأخذ وهكذا،،.

▪️إن حركة تحرير السودان الدارفور كانت حركة واحدة تضم جميع كيانات دارفور وطريقة الترضيات أصبحت أكثر من 110 حركات مسلحة، لو حسبنا فقط الحركات التي تقسمت بعد سلام جوبا ستجدونها أكثر من 10 حركات مسلحة كلها وليدة الانتقالية. إن كان البرهان في اجتماعه المرتقب يريد ان يرضي هذه الحركات ولم يتم دمجها فستكون هذه مصيبة كبرى والسودان سيكون موعود بحرب جديدة ربما تستمر قبل نهاية هذه الحرب.

أحمد جنداوي