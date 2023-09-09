عيساوي: هضربة سياسية





بينما نتجاذب أطراف الحديث مع أحدهم. إذ ذكر لي قول ابن رجب الحنبلي: (من دخل في غير فنه أتى بالعجائب). هذا يثبت ما ذهبت إليه مع غالبية الشعب السوداني. بأن قادة قحت بلا استثناء قد دخلوا في غير فنهم (السياسة) فأتوا بعجائب أضحكت مرتادي التجانى الماحي.

وقد زادوا بالأمس العجائب عجائب بعد قرارات أمريكا والبرهان بخصوص الدعم السريع. إذ صرح محمد الفكي بقوله: (العقوبات الأمريكية مجحفة في حق قوات الدعم السريع لأنها قوات تم إنشاءها من أموال دافعي الضرائب في السودان وهذه العقوبات ستكون خصما على التحول المدني الديمقراطي المنشود).

يا سلام على الديمقراطية التي يتحدث عنها منقة ونسي أنه حصر حق التظاهر له فقط دون غيره من القوى السياسية وقتها. ولم يتأخر عن النواح إبراهيم الميرغني ممثل الإتحادي الديمقراطي جناح الإطاري. إذ قال: (فرض عقوبات على قادة الدعم السريع وعدم فرض عقوبات على الجيش سيؤدي إلى تقسيم السودان).

معذور طفل المراغنة لأنه لم يعرف الفرق بين منطقتي (عد الغنم وعد الفرسان). أي: إنه لا علاقة له بحياة المجتمع السوداني. فكيف يجوز له التحدث عن سياسته وتعرجاتها. والمحير في الأمر أن يتحدث وريث دكتور عمر نور الدائم ودكتور عبد النبي علي أحمد (الواثق البرير) أمين عام حزب مريومة جناح عرمان بكلام الطير في الباقير حيث شطح بقوله: (من حق الدعم السريع إصدار قرار بحل الجيش. المعامله بالمثل لأن الجيش مختطف من قبل الفلول). بربكم قوات متمردة تحل الجيش القومي.

مثل هذا الكلام يصدر من أكبر حزب لقحت. عليه رسالتنا لجماهير حزب الأمة القومي أن أدركوا الحزب من سياسة عجوبة (مريم) لأنها ببرمتها وبريرها (لحقت الحزب أمات طه). أما هضربة الهارب عبد الرحيم دقلو بالأمس عبر الشاشة (لا تعليق) عليها. لنترك ذلك لفطنة المتابع.

وخلاصة الأمر نشير بأن الرجل مخبوء بين فكيه. عليه ماذا نتوقع من ساسة الغفلة هؤلاء غير الذي قالوا آنفا. لذا سوف يستمر سرادق العزاء للدعم السريع. وغريب التصريح مواساة له. لطالما العقلية الطفيلية هي أساس البنيان الفكري لهؤلاء النكرات.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الجمعة ٢٠٢٣/٩/٨