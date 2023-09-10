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شرطة ولاية القضارف تنفذ حملات واسعة” لمنع انتشار حمى الضنك
نفذت شرطة ولاية القضارف “حملات واسعة لمنع انتشار حمى الضنك داخل مدينة القضارف،حيث استهدفت الحملة اماكن توالد الباعوض داخل الاحياء.
وبحسب االمتابعات فان الحملة تضمنت التوعية المجتمعية للمواطنين بجانب اعمال الرش الضبابي والرزازي داخل المنازل
يذكر ان الحملة تأتي تأكيدا علي الدور الذي تلعبه الشرطة في تعزيز الصحة للمواطنين بالقضاء على الامراض ومحاربة الباعوض والحشرات الناقلة للامراض فيما عبر كثير من المواطنين عن تقديرهم للخطوة التي قامت بها قوات الشرطة عبر منسوبيها والياتها.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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