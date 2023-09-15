راشد عبد الرحيم: سرطانات قحت ١_٢





أمس شهدنا بداية التخلص من احد سرطانات قحت المتعددة التي نشرتها في جسد الامة السودانية حيث شهدنا التخلص من ( سرطان فولكر ) المجبر علي تقديم إستقالته بعد الموقف الصلب من الحكومة السودانية و تهديدها بإنهاء عمل البعثة التي سلطها رئيس وزراء قحت عبد الله حمدوك بدعوته الأمم المتحدة لإنشاء البعثة الأممية المسماة باليونيتامس و رئيسها فولكر بيريتس .

فولكر هذا هو راعي الإتفاق الاطاري الذي دمر السودان و هو من دعم حميدتي و عمل علي تقويته برعاية تحالفه مع قحت ذلكم التحالف هو مطلق شرارة الحرب اللعينة عبر الإتفاق الإطاري . الناس يذكرون زيارته لحميدتي في الجنينة و التي نسق معه فيها تفاهمات و علاقات مهددت للإتفاق الإطاري ثم عاد للخرطوم لرعايته إلي درجة تنظيم إجتماعاته و حراستها بحرسه الخاص .

ثم سخر بعد ذلك المال الأممي للصرف علي مؤتمرات و ورش الإتفاق الإطاري .

و تمادي اكثر من ذلك في إنفاذ مخططه بتزوير توقبعات ممثلي الإيقاد في السودان . عندما هدد قادة قحت بالحرب إذا لم يوقع الإتفاق الإطاري .

لم ير فولكر في ذلك مهددا للأمن و السلم المكلف دوليا بتوفيره في السودان .

وقف مدافعا عن باطله هذا و كأنه حاكم دولي معين لإدارة البلاد .

و لأن الأمر عنده تآمر و خطة ينفذها لم يقدم إستقالته بعد إعلانه شخص غير مرغوب فيه و ممنوع من دخول السودان .

عندما نقول أن هذا هو أحد سرطانات قحت التي بثتها في جسد البلاد فإنما ذلك للتشابه و التتطابق بينها و السرطان . فكلاهما يسكن الجسد يهدده و يمرضه و لا تنفع المسكنات في علاجه و لا يشفي منه جسد إلا بالإزالة التامة الشافية .

الديبلوماسية السودانية قدمت عملا متميزا في طريق تعافي السودان و عودته دولة قوية بين الدول .

راشد عبد الرحيم