محمد عثمان إبراهيم: عن ظهور حميدتي





أغلقت وسائل التواصل الاجتماعي لبرهة على أمل أن أعود إليها وأجد شخصا كتب عن المقاربة التي اعتقد أنها الصحيحة لظهور قائد متمرد وبثه لفيديو بالتزامن مع خطاب البرهان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

عدت وبحثت عنها وربما لم أجدها.

في اعتقادي أن ظهور قائد التمرد بدوافع قديمة متجددة لدى رجل مهوس بالسلطة والمال والحكم.

فالرجل ومنذ ظهوره في عهد النظام الأسبق ومن أجل تطلعه للسلطة فعل كل شيء لكي يبقى هو الأيقونة التي تسلط عليها الضوء، تمرد، حارب، صالح النظام الأسبق، ثم صار بندقيته، افتعل مشاكل مع قادة بالنظام الأسبق ممن يرى أنهم يقف حجر عثرة أمام تمدده وتطلعه للسلطة والأضواء والحكم والمال، ثم انقلب عليهم فجأة، ثم تمرد على من انقلب معهم على النظام الذين يقفون أمام مشروعه الخاص.

ما مشروع الرجل؟

فالرجل بحسب رأيي الشخصي مهوس ومتعطش الحكم والسلطة والأضواء والمال ويفعل من أجل ذلك كل شيء لكي يبقى محتفظا بهوسه وطموحه القديم المتجدد الذي في كل مرحلة يجد له فراء معين يتخفى خلفه لتحقيق مآربه الذاتية تلك والشواهد كثيرة يمكن تتبعها منذ السنوات الأولى لظهور الرجل على المسرح وحتى اليوم.

ما حدث لليوم للمتمرد هو أنه عز عليه بعد تنفيذه لكل ما قامت به من انقلاب على الحكومة واحتلال لبيوت المواطنين بالعاصمة والأعيان المدنية والاغتصاب والتدمير..إلخ وظنه أصبح قائد المشهد كما يردد دائما عز عليه أن يرى رجلا غيره يتحدث باسم الإقطاعية التي ظن أنه صار ملكها.

فانبرى الرجل لإطفاء شغفه السلطوي القديم المتجدد وهو يعلم أن الأمم المتحدة لن تسمعه بطبيعة الحال ولكن حتى يستطيع أن ينام اليوم على الأقل على أمل يستيقظ على إذاعة انقلاب جديد في يوم ما يكون فيه هو الملك.

ملك متوج بالسلطة والمال وفوهة البندقية وعلي أشلاء وحمام البلاد.

ملك بلا مشروع بلاده بل مشروع ذاتي

أغضبه ظهور البرهان اليوم مثلما أغضبه صعود البرهان للعدد من الطائرات وتجوله داخليا وخارجيا فأنبرى الرجل مهاجما البرهان في خطاب غاضب وطويل وصفه في ثناياه بـ”المتشرشح”.

ما زالت عند اعتقادي أن الرجل يستحق تسليط الضوء على سلوكه عبر دراسة سايكولوجية معمقة إذا أنطلقت من فرضيات صحيحة ستكون نتائجها ومذهلة ومفهمة لكثير مما يستغربه العامة من سلوكيات الرجل.

محمد عثمان إبراهيم