



لقد علمتنا هذه الحرب دروس كثيرة، حرب فُرضت علينا ولم نخترها وقد نال الشعب السوداني من هذا التمرد فيها أذى كبير، أهم الدروس هي أن وعينا بالأمن الوطني السوداني يجب أن يزداد ويصل قمته،

وأن دفاعنا مع الجيش عن الوطن هو أساس لا خلاف حوله، وأن سيادتنا الوطنية لا تهاون فيها أبدا، وأن كرامة شعبنا وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية يجب أن تُراعى فهي الباب الذي يأتي منه العدو والمُستعمر.

أما الدرس الأهم فهو أن كل سوداني مسؤول عن حماية هذه الثوابت، فهو وكيل نفسه ومسؤول عمن يوكله. إن اليقظة الوطنية الشاملة هي الوقاية التي تمنعنا من تكرار الأخطاء وطرد العملاء.

هشام عثمان الشواني