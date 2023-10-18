



• كان ولايزال أقوي وأشجع الأصوات السياسية في حقبة مابعد سقوط الإنقاذ..

• لن ينكر إلا مكابر دوره المشهود في مقارعة شياطين الحرية والتغيير .. قارعهم بالحجة الواضحة والمنطق القوي واللسان المبين ..

• كان حاضراً في كل المحافل.. وصدق من قال إن الرجل القوي وحده أغلبية وكذلك كان الأخ العزيز محمد علي الجزولي ..

• وحدها مليشيات التمرد من يتحمل مسؤولية سلامته ..هم الذين اعتقلوه وغيّبوه في ظروف قاسية ومهينة ..

• لن يخسر محمد علي الجزولي شيئاً سوي أغلاله .. فالموت تحت التعذيب شهاده .. والحياة في كنف الحرية عبادة .. والجزولي الذي نعرف لن يختار حلّاً في المناطق الرمادية كمايفعل أشباه الرجال ..

عبد الماجد عبد الحميد

