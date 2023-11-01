رأي ومقالات

قائمة وفد الدعامة باتفاق جدة.. قال نحارب الفلول الكيزان

2023/11/01
القوني
شقيق حميدتي

♦️قائمة وفد الدعامة باتفاق جدة👇
▪️فارس النور (مؤسسة معارج الكيزانية).

▪️عمر حمدان ضابط إسلامي (مكتب بكرى حسن صالح).
▪️محمد المختار (المؤتمر الوطني أمانة الثقافة).

▪️القوني حمدان (منظمة شباب حول البشير).
▪️عزالدين الصافي (اتحاد عام طلاب جنوب دارفور أمانة الإعلام… دباب سابق).
▪️نزار السيد (أمانة طلاب دارفور… اتحاد طلاب جامعة كردفان الفاز على ناس الاصم ايام كانوا طلاب بجامعة كردفان)…..
قال نحارب الفلول الكيزان🤷‍♂️🤷‍♂️

جنداوي

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