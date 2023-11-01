قائمة وفد الدعامة باتفاق جدة.. قال نحارب الفلول الكيزان





♦️قائمة وفد الدعامة باتفاق جدة👇

▪️فارس النور (مؤسسة معارج الكيزانية).

▪️عمر حمدان ضابط إسلامي (مكتب بكرى حسن صالح).

▪️محمد المختار (المؤتمر الوطني أمانة الثقافة).

▪️القوني حمدان (منظمة شباب حول البشير).

▪️عزالدين الصافي (اتحاد عام طلاب جنوب دارفور أمانة الإعلام… دباب سابق).

▪️نزار السيد (أمانة طلاب دارفور… اتحاد طلاب جامعة كردفان الفاز على ناس الاصم ايام كانوا طلاب بجامعة كردفان)…..

قال نحارب الفلول الكيزان🤷‍♂️🤷‍♂️

جنداوي