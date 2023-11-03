أتوقع أن الخطوة التالية هي حل الإدارات الأهلية وإلغاء نظام الحواكير في دارفور





ما أستقرأه مما يحدث من استهداف معسكرات النازحين أن الأجندة الغير معلنة هي تفكيك معسكرات النزوح بقوة السلاح حتى لا تستمر كخميرة عكننة وحواضن مجتمعية للحركات المنافسة

وإذا تم التمكن من دارفور فأتوقع أن الخطوة التالية هي حل الإدارات الأهلية بعد أن تكون مرحلتها قد أستنفذت ويكون بعدها الطريق مفتوحا لإصدار قرار بإلغاء نظام الحواكير.

هل يمكنك تخيل سيناريو أفضل لفتح دارفور للاستثمارات الخارجية الكبرى في مجالات الزراعة والانتاج الحيواني ؟!

كمال حامد